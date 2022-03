« Maison à vendre » du 4 mars 2022 : ce soir sur M6…. (vidéo)

4.5 ( 8 )

« Maison à vendre » du 4 mars 2022 :. Ce soir, sur M6 retour de votre magazine « Maison à vendre ». Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou en replay et en streaming gratuit sur 6Play. Une soirée immo au cours de laquelle Stéphane Plaza ne va pas ménager ses efforts.







« Maison à vendre » du 4 mars 2022

Ce soir Stéphane Plaza et ses équipes vont venir en aide à Pépita & à Victor et Sylvie

🏠 Pépita, 73 ans, et Noel, 78 ans, ont acheté un studio sur le bassin d’Arcachon pour se rapprocher de leur fille et de leurs petits-enfants. Ils y passent beaucoup de temps, et leur maison en région parisienne reste vide… Il devient urgent de vendre pour leur permettre de s’offrir une plus grande maison dans la région bordelaise ! Emmanuelle Rivassoux va devoir faire un travail de modernisation, et Stéphane Plaza va les accompagner pour que la maison se vende au meilleur prix !

🏠 Victor, 36 ans, et Sylvie, 35 ans ont acheté leur appartement à Port-Marly dans les Yvelines devenu trop petit. Ils cherchent donc à vendre pour acheter une maison avec un extérieur. Sophie Ferjani va devoir repenser l’agencement et la décoration tandis que Stéphane Plaza va étudier le marché pour vendre vite.



La bande-annonce

Découvrez la bande-annonce de votre soirée…

"C'est ça que j'ai à vendre ?" 😲

Vendredi à 21.10, Stéphane Plaza va aider deux nouvelles familles à vendre leur maison dans #MAV pic.twitter.com/dl655GwEU2 — M6 (@M6) March 2, 2022

