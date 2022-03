Un si grand soleil en avance : Léo est mort (résumé + vidéo épisode n°861 du 15 mars 2022)

5 ( 1 )

Un si grand soleil du 15 mars en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Les choses vont tourner au drame pour Léo ce soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, après une dispute avec Anissa qui a découvert qu’il deale, Léo va mourir !







Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV

Un si grand soleil résumé de l’épisode 860



Anissa et Léo se disputent. Anissa lui demande s’il deale et Léo est contraint d’avouer… Un vieil homme observe leur dispute, Anissa reproche à Léo ses mensonges, elle a l’impression de ne pas le connaitre. Anissa affirme qu’elle ne veut plus jamais le voir et elle s’en va. Mais Léo est rattrapé par des hommes de main qui lui mettent la pression… En voulant s’échapper, Léo tombe et sa tête heurte un rocher. Il est au sol dans un bain de sang !

Et tandis que Gary est comme un coq en pâte dans ses nouvelles fonctions, Anissa tombe des nues devant des révélations dérangeantes.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 15 mars

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

