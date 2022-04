« Koh-Lanta, Le Totem Maudit » : la réunification, Colin éliminé ? (résumé + replay 19 avril)

5 ( 2 )

Koh-Lanta, Le Totem Maudit, épisode 8 du mardi 19 avril 2022 – C’est parti pour l’épisode 8 de « Koh-Lanta, Le Totem Maudit », après l’élimination d’Alexandra chez les jaunes. Et ce soir, l’heure de la réunification a sonné !







Seta savoure le fait d’avoir réussi à sauver sa peau lors du conseil. Mais Olga est triste du départ d’Alexandra. C’est déjà l’heure du jeu de confort avec encore une fois, le totem maudit.

Denis montre la récompense aux aventuriers : un filet de boeuf et des pommes de terre ! Place à l’épreuve, avec une première partie en relais. Les jaunes ont de l’avance. Mais la victoire est finalement pour les rouge !







Denis annonce aux jaunes qu’il héritent du totem maudit. Et la réunification aura lieu le lendemain ! Les jaunes vont devoir désigner l’ambassadeur rouge à l’unanimité, et les rouges l’ambassadeur jaune. Si pas d’unanimité, un tirage au sort désignera la personne qui aura la main pour désigner l’ambassadeur adverse !



Les rouges se régalent avec leur confort. Et pendant ce temps là, les jaunes décident à l’unanimité que Louana sera l’ambassadrice rouge ! Les rouges réfléchissent et ont du mal à se mettre d’accord. Et c’est finalement Colin qui est désigné.

Chaque équipe apprend quel est son ambassadeur. Et il est temps d’y aller ! Colin rejoint Denis avec le totem maudit, et Louana arrive. Denis annonce qu’à cause du totem maudit, en cas de tirage au sort, Colin aura une boule noire supplémentaire et donc un risque en plus !

Les ambassadeurs commencent à discuter. Chacun refuse d’éliminer l’un des siens et campe sur ses positions…

Et coup de théâtre, pour la suite de la réunification, il faudra patienter jusqu’à mardi prochain ! Pas d’éliminé ce soir ! La bande-annonce de la semaine prochaine montre le tirage des boules ! Colin est en grand danger.

Si vous avez manqué l’épisode 8 ce mardi 19 avril 2022, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le 26 avril pour suivre l’épisode 9 de « Koh-Lanta, Le Totem Maudit ».

