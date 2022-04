5 ( 2 )

Audiences TV prime 23 avril 2022 : « Cassandre » leader devant « The Voice » ! En ce samedi soir nouvelle victoire de la série de France 3 « Cassandre » qui, malgré son statut de rediffusion, a réuni 4.37 millions de fidèles soit 21.5% du public présent devant son poste de télévision.







Audiences TV prime 23 avril 2022 : autres chaînes

On retrouve TF1 et les Cross Battles de « The Voice ». Elles ont pu compter sur 3.56 millions de fans soit 17.4% des téléspectateurs. Notez une place de leader sur cibles avec 26% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats ou bien encore 28% auprès des 15-34 ans.

France 2 complète le podium avec le prime 3 du tournoi des maestros de « N’oubliez pas les paroles ». Hier soir 2.14 millions d’inconditionnels ont répondu à l’appel de Nagui, des maestros et des ZIKOS (pda 11.2%).

M6 suit avec « MacGyver ». Les deux premiers épisodes inédits de la soirée se sont toutefois contentés de 1.35 million de mordus soit 6.7% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de samedi devant la petite lucarne.

Et c’est France 5 qui complète le top 5 avec son magazine « Echappées Belles ». Hier soir l’escale au Panama » a fait rêver 1.01 million d’amateurs de belles images (4.9% pda).

