« Brokenwood » du dimanche 10 avril 2022 : vos épisodes de ce dimanche soir

4.9 ( 7 )

« Brokenwood » du dimanche 10 avril 2022. Il traque le crime vraiment partout ! Ce soir retrouvez Mike Sheperd dans « Brokenwood » pour des épisodes en rediffusion. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi le regarder en avant-première dès maintenant sur France.TV.







Publicité











Publicité





« Brokenwood » du dimanche 10 avril 2022 : les épisodes de ce soir

À gaz et à vapeur : Un festival Steampunk a pris ses quartiers à Brokenwood. L’événement tourne court quand un meurtre est commis. Mike et son équipe enquêtent dans un univers dont ils ne sont pas familiers, où tout le monde, en déguisant son apparence, peut aussi bien déguiser ses pensées et ses sombres dessins…

Mort de trouille : La fête annuelle agricole bat son plein à Brokenwood avec une démonstration de tour de force, des manèges, des potirons géants et des trains fantômes. Le commandant Mike Sheperd et son équipe sont là pour profiter de la liesse populaire. Mais lorsque Harold Wilbury, le propriétaire de tous les manèges, meurt d’une crise cardiaque après un trajet dans le train fantôme, les enquêteurs sont sur le pont. Wilbury a prononcé le mot «fantôme» avant de mourir. Sheperd découvre une marque suspecte sur son cou. Le technicien de surveillance de l’attraction était parti chercher un fusible de remplacement pour le frein de sécurité au moment du drame. Une absence suspecte…

La bande-annonce

Voici la bande-annonce de cette nouvelle soirée…



Publicité





🔍 À #Brokenwood, il se passe toujours quelque chose… TOUJOURS ! Rendez-vous demain à 21.10 ! pic.twitter.com/aetbui5pRm — France 3 (@France3tv) April 9, 2022

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note