« Brokenwood » du dimanche 17 avril 2022 : vos épisodes de ce dimanche soir

5 ( 3 )

« Brokenwood » du dimanche 17 avril 2022. Il traque le crime vraiment partout ! Ce soir retrouvez Mike Sheperd dans « Brokenwood » pour deux épisodes. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi le regarder en avant-première dès maintenant sur France.TV.







Publicité











Publicité





« Brokenwood » du dimanche 17 avril 2022 : les épisodes de ce soir

Épisode « Sous le feu des projecteurs ». Ce soir-là, le Brokenwood Empire cinéma organise une soirée de levers de fond, prévoyant la projection d’un vieux film, Le vent soufflait du sud, le seul long métrage tourné en décor naturel à Brokenwood. Son acteur principal était originaire de la ville, où il a été carrossier avant de faire du cinéma. Le projectionniste, Colin, doit assurer la projection. Hélas, alors qu’il est sorti se soulager, il tombe d’un balcon et le film est coupé en plein milieu. Dans la salle de projection, on retrouve le cadavre de Line Denson, homme d’affaire local et propriétaire du cinéma.

Épisode « Dix petits héritiers » : Le cyclisme est de rigueur à Brokenwood, comme partout ailleurs. Lester Nyman, cycliste chevronné, atteint le sommet d’une côte après une progression exténuante, mais s’effondre, victime d’une crise cardiaque. Lorsque Gina, médecin légiste, révèle un taux de caféine astronomique dans le sang de la victime, Mike Shepherd est convaincu qu’il y a un lien avec les décès accidentels d’autres membres de la même famille. Le père de Lester, Carl Nyman, avait légué sa ferme et son compte en banque à dix personnes sous la forme d’une tontine.

Noter cet article

Publicité



Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note