Demain nous appartient du 14 avril : Charlie appréhende de revoir Anthony (résumé + vidéo épisode 1164 en avance)

0 ( 0 )

Demain nous appartient du 14 avril 2022, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1164 de DNA – Le procès d’Ophélie et Anthony approche dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Charlie appréhende de revoir Anthony et s’inquiète à l’idée de devoir témoigner… Pendant ce temps là au commissariat, Olivier poursuit des aveux.







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : Olivier arrêté, Bart libre, une demande en mariage, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 11 au 15 avril)







Publicité





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1164



Publicité





Charlie a la tête ailleurs depuis quelque temps. Le procès d’Ophélie et Anthony approche et lui rappelle de mauvais souvenirs. Elle va devoir témoigner et redoute énormément ce moment. Mais elle semble cacher quelque chose.

Chloé va jouer un rôle bien plus important qu’elle ne le pensait dans le procès des Messy. Charlie refuse l’aide qu’on tente de lui apporter. Garance fait sortir les cadavres du placard. Bart révise ses classiques pour combler Louise.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1164 du 14 avril 2022

Si la vidéo ne se lance pas ou est indisponible, retrouvez là sur myTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 0 / 5. Nombre de notes : 0 Aucune note