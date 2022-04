Ici tout commence du 14 avril : Théo découvre la vérité (résumé + vidéo épisode 378)

5 ( 2 )

Ici tout commence du 14 avril, résumé et vidéo de l’épisode 378 – Théo découvre la vérité sur Marta ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Théo décide de dire toute la vérité à Teyssier au sujet de Marta et de la complicité de Charlène ! Teyssier tombe de haut, il décide directement de convoquer Marta et Charlène dans son bureau.







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 378



Théo a maintenant la preuve que Marta harcelait Célia avec l’aide de Charlène. Il les dénonce à son père mais Charlène s’enfonce dans son mensonge… Teyssier convoque les deux jeunes filles dans son bureau.

En pleine nuit, un drame glace l’institut. Jasmine a une idée folle pour séduire le garçon qui lui plaît. Hortense est source de tensions au sein de la brigade de Pâques.

Ici tout commence – extrait vidéo du 14 avril

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.

