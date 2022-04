Demain nous appartient spoilers : Chloé recherchée, le départ d’Alma, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 11 au 15 avril)

5 ( 1 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 18 au 22 avril 2022 – Comme chaque samedi et alors qu’un long week-end commence, il est temps pour les fans de la série « Demain nous appartient » d’en savoir plus sur ce qui les attend. En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par Chloé et les recherches de la police pour la retrouver.







Elle va tenter de s’échapper et tirer sur Anthony… Il se prend une balle et lors d’une battue, Alex et la police retrouvent son foulard plein de sang !

De son côté, alors que Benjamin choisit d’être clair avec elle, Alma prend une grande décision : elle va quitter Sète ! Jordan lui fait un petit cadeau pour son départ…



Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 18 au 22 avril 2022

Lundi 18 avril (épisode 1166) : La police tente d’établir le profil du complice. Les récents événements font remonter chez certains le souvenir de la prise d’otage au Spoon. Dans la forêt, un coup de feu retentit. La villa de Brigitte est infestée par les rats ! Samuel refuse de dire la vérité. Benjamin choisit d’être honnête.

Mardi 19 avril (épisode 1167) : Anthony doit garder la tête froide pour deux. Au cours de ses recherches dans la forêt, la police reçoit un signal inespéré. Le piège se referme sur William et Aurore. Damien tente le tout pour le tout pour se rapprocher de Lizzie.

Mercredi 20 avril (épisode 1168) : La blessure d’Anthony pourrait être un atout important pour la police. Les Messy ont peut-être plus d’un complice. Alma souhaite mettre à bien un projet qu’elle a depuis longtemps. Sara est d’une patience à toute épreuve.

Jeudi 21 avril (épisode 1169) : La police pense avoir trouvé le second complice d’Anthony et Ophélie. Un témoin avoue savoir où se trouvent les Messy. Jordan ne peut laisser partir Alma sans un petit souvenir. Etienne et Bénédicte se prennent un retour de bâton bien mérité !

Vendredi 22 avril (épisode 1170) : Pour obtenir ce qu’elle veut, Ophélie va devoir prendre de gros risques. Charlie semble avoir choisi son camp. Camille se pense au-dessus des lois. Au Spoon, Vanessa décide de tout.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 18 au 22 avril 2022

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

