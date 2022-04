Sommaire et reportages « Sept à huit » du dimanche 17 avril 2022, entretiens avec Emmanuel Macron et Marine Le Pen

5 ( 1 )

Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 17 avril 2022 – En cette fin de week-end, Harry Roselmack vous donne rendez-vous comme chaque dimanche soir sur TF1 dès 17h15 pour suivre les magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de l’émission de cette semaine.







« Sept à huit » du dimanche 17 avril 2022 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 La passion du ménage et du rangement. Influences ou coachs à domicile, elles interviennent auprès de français submergés par le désordre.

🔵 Robes à 15 euros, tee-shirts à 4 euros, Shein, le géant chinois du prêt à porter en ligne fait un carton dans le monde entier. Ses recettes et ses méthodes pas toujours reluisantes



Dans « 7 à 8 »

🔵 Marine Le Pen et Emmanuel Macron, le duel, dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo Mara. Comment de préparent-ils au débat de l’entre-deux-tours ? Ils se livrent sur leurs personnalités, leurs doutes et leurs convictions à une semaine du scrutin.

Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont accepté l’un et l’autre de se prêter à l’exercice emblématique du « Portrait de la semaine » de SEPT A HUIT, et ont chacun accordé un entretien à la journaliste Audrey Crespo Mara.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 17 avril 2022.

Pour les découvrir rendez-vous demain soir à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.

