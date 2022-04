EXCLU Plus belle la vie : l’étau se resserre sur Jacob, Camille veut se suicider (infos PBLV)

5 ( 1 )

EXCLU Plus belle la vie en avance : les intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 6 mai 2022 Alors que le week-end de Pâques n’est pas encore fini, comme chaque dimanche soir, il est temps pour les accros au feuilleton marseillais « Plus belle la vie » les plus impatients de découvrir ce qu’il va se passer dans les prochains épisodes. En effet, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.







Et dans trois semaines, on peut vous dire que l’étau va sérieusement se resserrer sur Jacob !

Ariane expose ses arguments à Patrick : et s’ils ont fait fausse route jusqu’à présent et si le Jacob retrouvé mort était en fait un complice du vrai Jacob ? Patrick n’y croit pas. Mathieu conseille à Ariane de suivre son instinct. Ariane et Mathieu expliquent à Patrick le nouvel élément découvert. Pascal Henri et Jacob était cousin. Et si l’ADN retrouvée dans la maison appartenait à Jacob et l’ADN retrouvée au Céleste à Pascal Henri. C’est donc le cousin que Julien Hirrigoyen aurait vu et non Jacob.



Kevin raconte à Baptiste comment Emilie lui a mis un stop. Camille écoute discrètement et si au début la jeune fille retrouve un espoir, elle déchante vite lorsqu’elle entend dire qu’Emilie était la femme de sa vie et qu’il ne retrouvera personne d’autre. Jacob vient voir Camille au foyer pour jeunes filles, il veut s’enfuir avec elle car l’étau se resserre. Camille refuse et lui demande de disparaitre de sa vie. Le ton monte et Jacob attrape violement le bras de Camille. La jeune fille appelle au secours, et Jacob en s’enfuyant bouscule Mme Lemoin, la directrice du foyer. Cette dernière veut prévenir la police mais Camille l’en empêche…

Ariane et Mathieu arrêtent Camille. Mais au commissariat, Ariane dérape avec Camille… Ariane est allée trop loin alors Mathieu libère Camille. Mathieu s’inquiète pour Ariane, elle n’avait pas l’aval de sa hiérarchie et si Camille porte plainte ça peut invalider toute la procédure. Emma retrouve sa sœur sur le trottoir, elle a passé la nuit dehors. Elle se plaint que les flics l’ont frappé tout ça parce qu’un dingue tue les policiers à la manière de Jacob. Patrick a avancé de son coté, il a effectué des recherches à l’état civil et a reconstitué l’arbre généalogique de Pascal Henri…

Les mots de Kevin ont brisé Camille. Cette dernière est prête à se suicider en voulant se jeter sur une voiture mais Jacob arrive à temps pour la sauver. Il l’entraine dans un coin désert et Camille lui crache toute sa haine. Pour elle, c’est entièrement de la faute de Jacob si Kevin la rejette et plus rien ne vaut la peine d’être vécu. Jacob en a trop entendu et l’assomme. Mathieu et Ariane se rendent à l’école primaire où Jacob étudiait et demandent les photos de classe…

De son côté, Gabriel doit passer devant le conseil de l’ordre. Le double diabolique de Riva voudrait qu’il les envoie tous balader pour l’avoir trainé dans la boue. Le Riva apaisé s’en sort très bien en faisant des courbettes….

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 18 avril sur France 3

Au réveil, Ariane est morte de honte et n’assume pas devant Mathieu au petit déjeuner. Pour Mathieu, la mort de Fabien Rioux et n’est pas un hasard car il est policier et jeune. Il faut vérifier toutes les disparitions de flics dans la région. Alors que Camille observe Kevin au parc, elle a la surprise de voir Emma qui est revenue d’Australie et qui ne lui en veut plus. Camille, elle, habite dans un foyer et s’y sent bien. Camille confie à sa sœur qu’elle a quelqu’un dans la tête…

Sunalee et Pablo sont invités à une fête chez Noé et sont dégoutés de ne pouvoir s’y rendre à cause du départ. Charlotte manque de vigilance en gambadant comme une petite jeune fille alors qu’elle est censée être blessée. Mirta n’a rien manqué de cette scène et la rapporte à Luna…

Carmen avoue à sa fille qu’elle a acheté un bateau pour Gérard, Fanny est horrifiée. Carmen lui demande de ne pas s’inquiéter, Gérard va la rembourser…

