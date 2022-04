« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 13 mai 2022

5 ( 2 )

Plus belle la vie en avance : résumés et spoilers jusqu’au 13 mai 2022 – C’est samedi et comme toujours, il est l’heure pour les fans du feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie » d’en savoir plus sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers pour la semaine du lundi 9 au vendredi 13 mai 2022.







Publicité





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Dans trois semaines, on peut vous dire Kévin va être en grand danger ! Mais il va finir par découvrir la vérité au sujet de Jacob !

Quant à Abdel et Barbara, une surprise les attend.



Publicité





Lundi 9 mai 2022, épisode 4536 : Tandis qu’Ariane prend un gros risque, Abdel repart à zéro et Betty est sur un nuage.

Mardi 10 mai 2022, épisode 4537 : Alors qu’Emma s’inquiète, Kilian déchante et le Docteur Vidal se libère.

Mercredi 11 mai 2022, épisode 4538 : Kevin est en danger, Barbara se ment mais Sylvia parvient à ses fins.

Jeudi 12 mai 2022, épisode 4539 : Alors que Kevin découvre l’impossible, Kilian dévisse et le Docteur Vidal doute.

Vendredi 13 mai 2022, épisode 4540 L’espoir renait pour Kevin, rien ne va plus pour Betty, et Barbara et Abdel ont une surprise.

Plus belle la vie en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de PBLV :

du 18 au 22 avril 2022 en cliquant ICI

du 25 au 29 avril 2022 en cliquant ICI

du 2 au 6 mai 2022 en cliquant ICI

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note