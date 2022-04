« Face à face » du 5 avril 2022 : deux épisodes ce soir sur France 3

5 ( 4 )

« Face à face » du 5 avril 2022. Nouveaux épisodes pour la nouvelle série policière de France 3, excellence pyrénéenne de la série au Festival de Luchon 2022. Dans les rôles principaux Claire Borotra, Constance Gay et Pascal Demolon.







Rappel de l’histoire

Justine Rameau, juge d’instruction, et Vanessa Tancelin, commandante du SRPJ de Strasbourg, ne se connaissent pas. Méthodes, caractère, objectifs : tout les oppose. Pourtant, elles vont devoir travailler et vivre ensemble… À la mort de leur père, elles se découvrent demi-sœurs et colocs. À travers des enquêtes au cœur de l’actualité va se jouer ce face-à-face.

Casting : interprètes et personnages

Claire Borotra (Justine Rameau), Constance Gay (Vanessa Tancelin), Pascal Demolon (Alain Rameau), Marc Ruchmann (Gregory Kieffer), Clémentine Justine (Claire Sorel), Emma Ninucci (Margaux Rameau), Cathy Dingler-Bernecker (Christine Dore), Philypa Phoenix (Élodie Roulier), Clément Aubert (Marty)…

« Face à face » du 5 avril 2022

Épisode 7 : Tabou

Vanessa amène la fille de Justine au Lycée. Quand elles arrivent, un rassemblement leur indique qu’un drame se joue. Tout en haut, Xavier, un ami proche de Margaux est au bord du vide. Margaux essaie de le retenir. Il saute, il est retenu à temps par Vanessa. Face au refus de l’adolescent d’expliquer son geste, Vanessa décide d’enquêter. Son entourage proche est dans l’incompréhension. Le lendemain, Xavier est trouvé en train d’embrasser l’infirmière du Lycée, qui a 40 ans. Celle-ci affirme qu’il n’y a jamais eu de rapport sexuel. D’après Justine, si leur histoire a commencé avant les 15 ans de Xavier, elle est passible du pénal.



Épisode 8 : Omission

Oriane, la greffière de Justine, est retrouvée morte au Palais de Justice. Quelques jours plus tôt, la jeune femme avait ordonné la remise en liberté d’un braqueur dangereux, ce qui était une grave erreur. Avec l’aide de Vanessa, Justine accepte de s’occuper de cette affaire, même si ça la touche de près. Justine découvre des choses sur sa collaboratrice, qu’elle ignorait totalement…

Bande-annonce vidéo

Voici la bande-annonce de cette nouvelle soirée….

Elles sont frangines mais pas forcément copines ! 💥🔎 « 𝗙𝗮𝗰𝗲 𝗮̀ 𝗳𝗮𝗰𝗲 » avec Claire Borotra et Constance Gay, c'est demain à 21.10 ! Les derniers épisodes diffusés sont disponibles sur https://t.co/yQP3ERg4d4 ▶ https://t.co/Q3wGSRmPgg pic.twitter.com/t7Ua89BoKb — France 3 (@France3tv) April 4, 2022

Votre série « Face à face » avec Claire Borotra, Constance Gay, Pascal Demolon et Marc Ruchmann revient ce soir sur France 3 dès 21h10 ou en replay sur France.TV

