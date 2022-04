« Ce soir on chante pour l’Unicef : Urgence Ukraine » : qui sont les artistes et invités de W9 ce soir ?

5 ( 4 )

« Ce soir on chante pour l’Unicef : Urgence Ukraine » : qui sont les artistes et invités du concert ?

Élodie Gossuin et Jérôme Anthony, aux côtés de nombreux artistes, vous donnent rendez-vous pour une soirée musicale au profit de l’Unicef et des enfants victimes de la guerre en Ukraine, un moment d’émotion.

Garou, Carla Bruni, Kungs, Hélène Segara, Anne Sila, Valentina, Kimberose, Joyce Jonathan et beaucoup d’autres… Tous ont répondu présents pour se mobiliser en faveur de cette urgence mondiale inédite. Mais ces artistes ne seront pas seuls sur scène. Au programme : des jeunes chanteurs issus de chorales de toute la France vont les accompagner pour des duos émouvants et inédits… Symbole de la solidarité des enfants français avec le peuple ukrainien, ces jeunes chanteurs vont faire leurs premiers pas sur scène.



C’est sous le signe du partage et de la générosité que W9 organise un concert pour aider les enfants victimes de la guerre en Ukraine ! 🇺🇦 Ne ratez pas “Ce soir on chante pour l’Unicef : Urgence Ukraine”, mardi à 21:05 ! pic.twitter.com/H3zRO8p2lK — W9 (@W9) April 2, 2022

Une magnifique soirée de musique, de partage et de solidarité pour récolter des fonds pour le plan Urgence Ukraine de l’Unicef à voir aussi en streaming et replay sur 6PLAY.

