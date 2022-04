Ici tout commence du 11 avril : Théo a compris, il interroge son dealer (résumé + vidéo épisode 375)

5 ( 1 )

Ici tout commence du 11 avril, résumé et vidéo de l’épisode 375 – Théo a compris que son ancien dealer n’était pas revenu vers lui par hasard dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, il sait que quelque chose cloche et que quelqu’un a du l’informer qu’il était sur le point de replonger… Théo décide de l’interroger.







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 375



Le dealer a relancé Théo et insisté pour lui vendre de nouveau de la drogue. Théo sent qu’il y a quelque chose de louche. Il soupçonne quelqu’un d’avoir missionné le dealer pour qu’il craque… Il lui donne rendez-vous pour en savoir plus !

Contre toute attente, un couple se reforme à l’institut. Axel persiste et montre sa forte motivation en cuisine. A la coloc, Jasmine fait face à une triste désillusion.

Ici tout commence – extrait vidéo du 11 avril

