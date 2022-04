Ici tout commence spoilers : Théo enquête, le frère de Teyssier débarque, un drame, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 11 au 15 avril)

4.7 ( 7 )

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 11 au 15 avril 2022 – Alors que le week-end ne fait que commencer, comme tous les samedis, il est temps pour les fans de la série « Ici tout commence » d’en savoir plus sur ce qui va se passer la semaine prochaine. En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







On peut vous dire que la semaine va être marquée par Théo, qui va se remettre en couple avec Marta.







Mais il va avoir de gros doutes et décider de mener son enquête pour connaître la vérité… Marta va le surprendre entrain de fouiller dans ses affaires !

De son côté, Axel est motivé et déterminé à un jour être élève à l’institut. Il tente tout face à Teyssier, mais surprise, son père débarque ! Teyssier n’est pas ravi de voir son frère à l’institut…



Quant à Jasmine, elle décide de tenter sa chance avec Axel ! Et un drame se produit à l’institut : toute la production d’oeufs de Pâques a été saccagée !

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 11 au 15 avril 2022

Lundi 11 avril (épisode 375) : Contre toute attente, un couple se reforme à l’institut. Axel persiste et montre sa forte motivation en cuisine. A la coloc, Jasmine fait face à une triste désillusion.

Mardi 12 avril (épisode 376) : Entre passion et manipulation, Théo tente le tout pour le tout. Coup de théâtre pour Axel : son père débarque à l’institut. A La table des Rivière, Solal est témoin d’une complicité naissante.

Mercredi 13 avril (épisode 377) : Décidé à mener l’enquête, Théo fait une découverte qui le bouleverse. A l’institut, Axel bénéficie d’un traitement de faveur… loin de faire l’unanimité. Un couple inattendu se réveille au mobil-home des Rivière…

Jeudi 14 avril (épisode 378) : En pleine nuit, un drame glace l’institut. Jasmine a une idée folle pour séduire le garçon qui lui plaît. Hortense est source de tensions au sein de la brigade de Pâques.

Vendredi 15 avril (épisode 379) : L’étau se resserre, Charlène est contrainte de faire un choix. A l’institut, Kelly et Tom font une terrible découverte. Le comportement de son père inquiète Lionel.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 11 au 15 avril 2022

