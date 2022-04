Présidentielle 2022 : résultats définitifs du 1er tour

4.9 ( 9 )

Présidentielle 2022, résultats définitifs du premier tour – Hier, dimanche 10 avril 2022, s’est déroulé le premier tour de l’élection présidentielle. A cette occasion, tous les électeurs en métropole, dans les départements et collectivités d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et ceux résidant hors de France ont été appelés à choisir entre les candidats.







Ce matin, le Ministère de l’intérieur a publié les chiffres définitifs de ce 1er tour du scrutin.







Ils confirment qu’Emmanuel Macron est arrivé en tête de ce premier tour avec 27,6% des suffrages exprimés. Le président sortant et candidat LREM, qui fait figure de favori pour le second tour, devance Marine le Pen qui a obtenu 23,4% des voix.

Jean-Luc Mélenchon obtient au final 22% des voix, un score élevé et supérieur aux estimations publiées hier soir à 20h. Les instituts lui accordaient 20% des suffrages.



Eric Zemmour est en 4ème position avec 7,1% des voix.

Suivent Valérie Pécresse (4,8%), Yannick Jadot (4,6%), Jean Lassalle (3,2%), Fabien Roussel (2,3%), Nicolas Dupont-Aignan (2,1%), Anne Hidalgo (1,7%), Philippe Poutou (0,8%), et Nathalie Arthaud (0,6%).

Sont donc qualifiés pour le second tour : Emmanuel Macron et Marine le Pen. Rendez-vous le dimanche 24 avril pour le second tour.

