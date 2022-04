Ici tout commence du 12 avril : Théo déterminé à piéger Marta (résumé + vidéo épisode 376)

4.6 ( 8 )

Ici tout commence du 12 avril, résumé et vidéo de l’épisode 376 – Théo est déterminé à piéger Marta ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, il compte bien la pousser à l’erreur pour prouver que c’est elle qui a harcelé Célia pour les séparer… Célia est inquiète.







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 376



Entre passion et manipulation, Théo tente le tout pour le tout. Il joue la comédie en se remettant avec Marta pour la coincer et trouver des preuves. Mais cela devient de plus en plus difficile pour Célia de les imaginer ensemble.

Coup de théâtre pour Axel : son père débarque à l’institut. A La table des Rivière, Solal est témoin d’une complicité naissante.

Ici tout commence – extrait vidéo du 12 avril

