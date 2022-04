Plus belle la vie : ce soir, Théo innocenté (résumé + vidéo épisode 4517 PBLV du 12 avril 2022)

5 ( 6 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4517 du mardi 12 avril 2022 – C’est une magnifique nouvelle que Franck va annoncer à Delphine ce soir dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, il lui annonce que Théo va être innocenté ! Delphine est folle de joie.







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4517

Au commissariat, Boher auditionne les jumeaux. Problème, chacun prétend que les armes retrouvées dans la planque appartiennent à l’autre. En prime, ils s’approprient le même alibi. L’hypothèse la plus probable pour police est que quand Coralie est arrivée de l’aéroport, elle est tombée sur Alexandre/Jérémie dans la villa, elle a voulu appeler la police et s’est faite assommer et est tombée dans la piscine. L’ADN des jumeaux ne parvient pas à les différencier car il s’agit de frères monozygotes. Donc l’ADN retrouvée sur les armes appartient aux deux…



C’est le 1er jour de stage de Riva, Céline lui rappelle la règle : être humble ! Cédric, le brancardier lui montre les gestes de premiers secours et vérifie ses connaissances. Riva bulle mais ne peut rien dire : humilité oblige. Cédric et Riva doivent effectuer un trajet en transportant un malade mais ce n’est pas de tout repos…

Sunalee, sous l’influence de sa grand-mère enferme Luna dans la chambre. C’est Mirta qui vient la libérer et qui plaint sa fille…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4517 du 12 avril

