Ici tout commence spoiler : Hortense enceinte ? (VIDEO)

Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance vidéo – Hortense serait-elle enceinte dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? C’est en tout cas que ce que vont penser Célia et Eliott dans quelques jours alors que le comportement de Hortense est de plus en plus bizarre…







En effet, Mehdi a surpris Hortense entrain de vomir. Et Célia et Eliott ont découvert des boites de chocolats vides sous son lit… Pour eux, le verdict est clair mais Mehdi a du mal à réaliser…

Mehdi vient de surprendre Hortense dans les vestiaires en tain de vomir. Il en parle à Eliott et Célia pour essayer de comprendre ce qu’elle peut cacher. Ses différents symptômes les orientent vers une nouvelle piste…



Ici tout commence spoiler Hortense enceinte de Mehdi ?

