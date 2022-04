Ici tout commence spoilers : Hortense part en vrilles, un retour, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 18 au 22 avril)

5 ( 1 )

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 18 au 22 avril 2022 – Le week-end commence à peine et chaque samedi, il est l’heure pour les fans de la série « Ici tout commence » d’en savoir plus sur ce qui va se passer la semaine prochaine. En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







On peut vous dire que la semaine va être marquée par la publication de vidéos personnelles d’Hortense… Et elles vont en froisser plus d’un !







En effet alors que pour Marta et Charlène l’heure est à la sanction, des vidéos d’Hortense sont mises en ligne… Eliott est sous le choc !

Jasmine se donne à fond pour organiser le premier bal de promo de l’institut. Et Teyssier impose Axel, qui va pouvoir assister aux cours de l’institut. Quant à Clotilde, il est de retour.



Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 18 au 22 avril 2022

Lundi 18 avril (épisode 380) : Fini de jouer, l’heure de la sanction a sonné. En quête de justice, Tom et Kelly montent un plan risqué. Eliott et Jasmine se lancent dans l’événementiel.

Mardi 19 avril (épisode 381) : La diffusion de vidéos très privées sème le désordre à l’institut. C’est la grande chasse aux œufs de l’institut !

Mercredi 20 avril (épisode 382) : Mehdi fait une bouleversante découverte qui met à mal son couple. La présence d’Axel en cours ne plaît pas à tout le monde. De son côté, Théo quitte le nid familial.

Jeudi 21 avril (épisode 383) : En plein cours, la vie privée de Gaëtan est dévoilée. Coup de théâtre pour Teyssier : on lui tient tête. Théo et Célia ont du mal à communiquer.

Vendredi 22 avril (épisode 384) : En cuisine, Claire est sur le point de découvrir le secret d’Hortense. Jasmine ignore qu’elle est portée par des sentiments à sens unique… A la maison ou à l’infirmerie, Constance est surprenante.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 18 au 22 avril 2022

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

