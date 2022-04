Ici tout commence spoilers : Hortense va voir Hugues, Constance proche de Landiras, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 25 au 29 avril)

4.3 ( 6 )

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 25 au 29 avril 2022 – C’est le début du week-end et si vous êtes fan de la série de TF1 « Ici tout commence », c’est le moment d’en savoir plus sur ce qui va se passer la semaine prochaine. En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







On peut vous dire que la semaine va être marquée par la préparation du bal de promo et les révélations de Hortense !







En effet, le bal de promo se prépare et Axel se rapproche de Salomé. Ca ne plait pas du tout à Jasmine…

De son côté, Constance demande à Teyssier d’être son cavalier au bal. Il refuse ! Constance se rapproche alors dangereusement de Zacharie Landiras…



Quant à Hortense, elle va révéler le secret qu’elle cache. Et alors que tout le monde s’inquiète de sa disparition à l’institut, Hortense décide d’aller voir… Hugues !

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 25 au 29 avril 2022

Lundi 25 avril (épisode 385) : Hortense n’a plus le choix : elle doit révéler son terrible secret. A l’institut, Constance est en pleine remise en question. Jour d’évaluation : Axel veut mettre les petits plats dans les grands.

Mardi 26 avril (épisode 386) : Suite à la révélation du secret d’Hortense, Claire prend une décision drastique. A l’institut, complicité et jalousie sont de mise. De son côté, Kelly se remet en question sentimentalement.

Mercredi 27 avril (épisode 387) : A l’institut, Hortense dévoile une nouvelle vidéo… avant de disparaître. Le bal approche : les élèves hésitent à laisser leurs professeurs entrer dans la danse. En cuisine, Kelly fait fondre les cœurs.

Jeudi 28 avril (épisode 388) : Entre mensonge et doutes, Hortense décide d’affronter les blessures du passé. Rien ne va plus pour Jasmine : les désillusions s’enchaînent. Zacharie fait une surprenante confession à Lisandro.

Vendredi 29 avril (épisode 389) : Inquiet, Mehdi apprend que l’impensable s’est produit. Folle de rage, Jasmine confronte Salomé. De son côté, Zacharie joue avec le feu.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 25 au 29 avril 2022

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

