50mn Inside : sommaire et reportages de ce samedi 23 avril 2022

50 mn Inside, sommaire et reportages du samedi 23 avril 2022 En ce début de week-end, comme tous les samedis soirs, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous sur TF1 pour « 50 mn Inside l’Actu » et « 50 mn Inside le Mag ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire alors que ce samedi alors que Nikos sera aux côtés de Camelia Jordana.







A suivre dès 17h50 sur TF1







Dans 50 mn Inside l’actu, Zaz, la chanteuse française devenue une star internationale.

Le portrait, rencontre avec la pétillante Victoria Abril. Et la story, retour sur l’histoire du Prince Andrew, fils préféré de la Reine Elisabeth II et paria de la famille royale.



Et dans « 50 mn Inside, le Mag », en exclusivité plongez dans les coulisses de Coachella, le rendez-vous des stars dans le désert de Californie. Et découvrez le festival le plus branché de la planète.

Et puis cap sur les îles vierges, le paradis turquoise de l’Amérique au coeur des Caraïbes.

