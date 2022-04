« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 29 avril 2022

4.7 ( 15 )

Plus belle la vie en avance : résumés et spoilers jusqu’au 29 avril 2022 – C’est samedi et comme chaque week-end, il est l’heure pour les fans du feuilleton quotidien « Plus belle la vie » d’en savoir plus sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers pour la semaine du lundi 25 au vendredi 29 avril 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans trois semaines, on peut vous dire que Jacob est encore une fois au coeur de l’intrigue. La police mène à nouveau l’enquête pour mettre la main sur le tueur en série tandis que Jacob a très envie de s’en prendre à Kévin…

De son côté, Gabriel se bat pour prouver qu’il est innocent et Romain doit avouer sa maladie à ses colocataires.



Lundi 25 avril 2022, épisode 4526 : Tandis que Jacob lutte contre son envie de s’en prendre à Kevin et sent Camille s’éloigner, Gérard tente de réparer ses erreurs. A la coloc, Emilie et Sylvia deviennent amies au détriment de Vidal.

Mardi 26 avril 2022, épisode 4527 : Riva tente de jouer profil bas, Vidal de s’intégrer à la coloc, tandis que Jacob cède à ses pulsions.

Mercredi 27 avril 2022, épisode 4528 : Alors qu’Ariane, Camille et Jacob perdent tous le contrôle à leurs façons, Vidal est soupçonné d’être alcoolique par ses colocs et Laetitia se rapproche de son frère.

Jeudi 28 avril 2022, épisode 4529 : Pendant que la police fait tout pour retrouver le jeune policier disparu, Vidal est forcé de dire la vérité sur sa maladie à ses colocs et Riva se bat pour prouver son innocence.

Vendredi 29 avril 2022, épisode 4530 Alors qu’Ariane tient une piste dans l’enquête contre Jacob, Kevin se prend une claque sentimentale, tout comme Kilian qui voit Betty s’éloigner toujours plus. Quant à Riva, il est confronté à sa part la plus sombre.

Plus belle la vie en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de PBLV :

du 4 au 8 avril 2022 en cliquant ICI

du 11 au 15 avril 2022 en cliquant ICI

du 18 au 22 avril 2022 en cliquant ICI

