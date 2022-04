« Koh-Lanta, Le Totem Maudit » : qui a été éliminé lors de l’épisode 6 ? (résumé + replay 5 avril)

5 ( 7 )

Koh-Lanta, Le Totem Maudit, épisode 6 du mardi 5 avril 2022 – C’est parti pour l’épisode 6 de « Koh-Lanta, Le Totem Maudit », après l’élimination de Stéphanie chez les jaunes. Les équipes sont convoquées au jeu de confort et ils doivent tous prendre leurs sacs…







Denis annonce aux rouges que Jean-Philippe ne reviendra pas, il doit abandonner sur décision médicale. C’est donc Stéphanie qui revient et intègre la tribu rouge ! Denis présente ensuite la récompense : du poulet cuit au barbecue et mariné, avec des petits légumes et du riz. Ils vont aussi dormir sur place avec des matelas.

Et pour l’équipe qui va perdre, il y aura la malédiction du totem maudit ! Ils partiront sur une autre île, hostile, jusqu’au prochain jeu de confort ! Tirage au sort chez les rouges, elle remporte encore la boule noire.







Il s’agit d’une redoutable épreuve d’équilibre. Les jaunes la survolent et remportent la victoire ! Les jaunes partent profiter de leur confort tandis que les rouges vont sur l’ancien camps violet avec juste une pierre à feu.



A leur arrivée, les rouges découvrent que la cabane des violets s’est effondrée. Il faut la réparer… Pendant ce temps là, les jaunes savourent.

Le lendemain, l’épreuve d’immunité est annoncée. Ils doivent composer une figure à partir de 18 pièces en bois et des relais. Nouveau tirage au sort, et 5ème boule noire pour Stéphanie ! Les rouges ont longtemps de l’avance mais la victoire est finalement pour les jaunes !!

C’est l’heure du conseil. Et sans grande surprise, Stéphanie est éliminée.

Si vous avez manqué l’épisode 6 ce mardi 5 avril 2022, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le 12 avril pour suivre l’épisode 7 de « Koh-Lanta, Le Totem Maudit ».

