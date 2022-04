« Koh-Lanta, Le Totem Maudit » : qui sont les éliminés de la réunification ? (résumé + replay 26 avril)

5 ( 3 )

Koh-Lanta, Le Totem Maudit, épisode 9 du mardi 26 avril 2022 – C’est parti pour l’épisode 9 de « Koh-Lanta, Le Totem Maudit » alors que la semaine dernière, l’épisode s’était fini en pleine réunification avant même le résultat des ambassadeurs !







Louana et Colin doivent s’entendre car en cas de tirage au sort, Colin est en grand danger à cause du totem maudit. Et quand Denis Brogniart arrive, Colin annonce qu’il ne pourra pas aller au tirage au sort !

Colin négocie avec Louana. Elle lui promet qu’elle ne mettra jamais son nom jusqu’au dernier conseil. Et elle assure qu’ils ne toucheront pas à Olga sur 4 conseils.







Pendant ce temps là, les jaunes arrivent sur le camps rouge, qui accueille la tribu réunifiée. Les ambassadeurs reviennent et Colin explique son choix. Il a décidé d’éliminer Seta. Et avant son départ, Seta utilise encore le bluff de son faux collier, elle fait croire qu’elle l’a donné à Yannick.



Denis arrive pour le départ de Seta. Et c’est ensuite l’heure de la première épreuve d’immunité individuelle ! Il s’agit d’un classique de Koh-Lanta : les bambous. C’est serré mais c’est finalement Louana qui remporte la victoire et le totem synonyme d’immunité.

De retour sur le camps, les stratégies vont bon train… Yannick a peur à cause de ses bracelets maudits. Il parle à Colin mais ce dernier a assuré à Louana qu’il voterait avec eux. Yannick s’associe alors avec les filles rouges pour voter contre Maxime !

Les hommes jaunes apprennent que Maxime est visé, ils veulent contrer ça en votant contre Colin !

C’est l’heure du conseil, et on peut dire que Colin ne l’avait pas vu venir ! Il hallucine en voyant les votes contre lui… C’est très serré entre Colin et Maxime. Et c’est finalement Colin qui est éliminé !

Si vous avez manqué l’épisode 9 ce mardi 26 avril 2022, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le 3 mai pour suivre l’épisode 10 de « Koh-Lanta, Le Totem Maudit ».

