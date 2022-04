« Les 12 coups de midi » : l’étoile mystérieuse dévoilée mercredi, on sait qui s’y cache (vidéo)

5 ( 2 )

« Les 12 coups de midi » du 12 avril 2022, l’étoile mystérieuse dévoilée demain – Il ne reste plus que 2 cases sur l’étoile mystérieuse dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Alors que l’alsacien Maël a réalisé une cinquième victoire ce mardi, l’étoile devrait logiquement être dévoilée demain midi !







Il a proposé Jean-Pierre Bacri ce midi mais ce n’est pas lui sur cette étoile mystérieuse.







Celle-ci totalise actuellement 29.594 euros de cadeaux et si Maël venait décrocher l’étoile mystérieuse demain, ce sera pour lui synonyme de toute première voiture !

Il ne reste que deux cases à découvrir et avec tous les indices, on peut vous dire qui se cache très probablement sur cette étoile mystérieuse : le champion de Formule 1 Lewis Hamilton.



Expliquons pourquoi ce serait lui : on voit un quartier de Montréal au Canada et c’est là que Lewis Hamilton a remporté son tout premier Grand Prix. Le chiffre 7 car il a remporté 7 titres de champion du monde de F1, et le bouledogue car c’est la race de son chien.

Les indices présents sur cette étoile mystérieuse

Rappelons les indices présents sur l’étoile : un quartier de Montréal au Canada, une branche de palmier, un perroquet, un ballon doré en forme de 7, un chien bouledogue, et un mégaphone

Du côté des noms déjà proposés : Jenifer, Georges Brassens, Marion Cotillard, Dany Boon, Kad Merad, Sophie Marceau, Jennifer Lawrence, Adele, Nikos Aliagas, Adèle, Jennifer Lawrence, Booba, Mimie Mathy, Sophie Marceau, Kad Merad, Dany Boon, Marion Cotillard, George Brassens, Jenifer, Charles Baudelaire, Antoine, Michaël Youn, Alain Chabat, Nicolas Hulot, Stendhal, Tintin, Jean-Pierre Bacri

Les 12 coups de midi vidéo replay du mardi 12 avril 2022

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission d’aujourd’hui, voici la vidéo du replay.

