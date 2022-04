Un si grand soleil en avance : Gaëlle va-t-elle s’évader ? (résumé + vidéo épisode n°868 du 12 avril 2022)

5 ( 1 )

Un si grand soleil du 26 mars en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – C’est le jour J pour les fans du feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil » ! Après deux semaines de déprogrammation, votre série est de retour ce soir à l’antenne et ça s’annonce mouvementé ! En effet, Gaëlle est sur le point de tenter de s’évader de prison…







Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV

Un si grand soleil résumé de l’épisode 868



La co-détenue de Gaëlle a un plan complètement de dingue ! Alors que Gaëlle essaie d’obtenir un aménagement de peine, elle est à bout et n’a plus d’espoir… Son avocate lui a dit qu’elle avait peu de chance de l’obtenir et elle a encore au moins cinq ans de prison devant elle ! Sa co-détenue lui annonce qu’elle va s’évader et lui propose de sortir avec elle…

Pendant ce temps là, Yasmine doit faire face aux conséquences de ses actes. Et de leur côté, Yann et Akim obtiennent enfin une avancée de taille.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 12 avril

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

