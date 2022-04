5 ( 3 )

MacGyver du 30 avril 2022 : vos épisodes inédits de ce soir sur M6 (saison 5). Ce soir suite de la 5ème saison inédite de la série portée par Lucas TILL « MacGyver ». Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou en replay et streaming gratuit sur 6play.







Cette semaine, 3 épisodes inédits et 3 rediffusions au programme.

MacGyver du 30 avril 2022 : les épisodes inédits

Saison 5 – épisode 13 : Les mains de Mac

Alors qu’ils sont partis en Italie à la recherche d’une voiture ancienne pour retrouver un criminel, Mac va devoir s’en remettre à Desi lorsqu’il perd l’usage de ses mains…

Saison 5 – épisode 14 : In memoriam

Alors que Mac et Desi se rendent dans la maison d’enfance de Bozer, ce dernier apprend le décès tragique de sa tante dans un accident. Persuadé que sa mort n’est pas accidentelle, Mac va mener l’enquête…



Saison 5 – épisode 15 : Les cobayes

Mac et Riley disparaissent et se réveillent 24 heures plus tard dans un champ de maïs sans aucun souvenir. Ils doivent découvrir qui les a enlevés et comment se débarrasser des nanotraceurs qui ont été implantés dans leur corps…

Juste après

Juste après, soit dès 23h40, M6 enchaînera avec la diffusion de 3 épisodes des saisons précédentes.

