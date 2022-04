« Cassandre » du samedi 30 avril 2022 : deux épisodes ce soir sur France 3 (rediffusion)

5 ( 3 )

« Cassandre » du samedi 30 avril 2022. Encore et toujours leader des audiences le samedi soir, « Cassandre » est de retour ce soir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV pour deux épisodes en rediffusion.







« Cassandre » du 30 avril 2022 : vos épisodes de ce soir

Épisode « La rançon du silence »

Un jeune homme de 25 ans est retrouvé mort, gisant dans une mare de sang. A ses côtés, Cassandre trouve un quinquagénaire, inconscient, l’arme du crime à la main. A son réveil, Franck, le meurtrier présumé, n’a absolument aucun souvenir de ce qui a pu se passer. En outre, il n’a aucun mobile et connaissait à peine la victime. Que s’est-il réellement passé dans cette maison ? S’agit-il d’un crime de rôdeur ou d’un réglement de comptes ? Franck est-il sincère et aussi innocent qu’il le prétend ? Cassandre n’est pas au bout de ses peines dans cette enquête bien atypique…

Épisode « Une vie meilleure »



En pleine plaidoirie, Evelyne Roche est interrompue par un forcené bardé d’une ceinture d’explosifs, qui prend le tribunal en otage. L’individu réclame justice pour sa fille Irina. Dès lors, une véritable course contre la montre s’engage pour Cassandre et son équipe, qui disposent de douze heures pour faire la lumière sur la mort d’Irina. S’ils échouent, l’homme se faire exploser, et ses otages avec lui. Entre Pascal Roche, prêt à tout pour sauver sa mère, et un homme lui aussi prêt à tout en mémoire de sa fille, Cassandre est sur le pied de guerre…

La bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre soirée….

🔍 Pour résoudre une enquête, il faut souvent un flair infaillible ! 🐕 #Cassandre avec Gwendoline Hamon et Alexandre Varga, c'est demain à 21.10 ! pic.twitter.com/uvBL81VdfB — France 3 (@France3tv) April 29, 2022

« Cassandre » mène l’enquête ce soir dès 21h10 sur France 3 et en replay sur France.TV

