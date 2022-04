« Mask Singer » : le Croco démasqué, qui s’y cachait ? Réponse ! (VIDEO)

5 ( 4 )

« Mask Singer » du 22 avril 2022 – Incroyable démasquage ce soir dans le prime 5 de « Mask Singer » ! En effet, alors que c’est le Croco qui a été démasqué, il s’agissait de la même célébrité derrière le costume de la Tigresse !







En effet, à la surprise générale, ce n’était ni Mika ni Nicolas Canteloup mais Marc-Antoine Lebret.







Les enquêteurs ont été particulièrement surpris de découvrir que l’imitateur avait incarné deux personnages cette saison.

Rappel des indices sur le Croco

– « Qui est là pour apporter de la joie ? Du claquant ? Du brillant ? Il n’y en a pas deux comme le Croco ! Inimitable ! C’est peut être parce qu’il est unique que le Croco se fait remarquer. »

– « Dans le monde du sport, j’ai fait grincer quelques dents. On peut le dire, je ne me suis pas fait que des amis »

– « Faut pas exagérer, mes coups ne sont pas violents même si parfois mes coups sont portés en likes ou via un écran »

– « Ca fait un bout de temps que je m’entraine, que le pratique. Et mon gros coup c’est en 2011 que je l’ai porté »

– « Vous m’avez beaucoup vu à la télé mais je ne suis pas animateur »

– « Mais ce n’est pas la première fois que je me produis sur scène, vous savez »

– « Chers enquêteurs, je vous ai déjà tous croisés »

– « Attention si votre télé clignote, c’est à cause de la sublime prestance du croco. Quand le croco apparait à la télé, c’est toujours le fiesta, boom, boom, boom »

– « Et quand je me mêle aux grands de ce monde, je sais me faire discret, je sais la mettre en veilleuse »

– « Rien ne me prédestinait à fricoter avec la politique, j’étais même plutôt contre ! Mais je vois maintenant le chemin parcouru depuis mes premières fêtes, boom boom boom »



Du côté des objets indices, on a pu voir : le V de la victoire, une télécommande, Nikos Aliagas, le chiffre 2, un casque radio, des bandanas, un bateau, la pêche, ou encore une rose donnée à Kev Adams

VIDÉO Mask Singer Marc-Antoine Lebret sous le Croco

