« Mask Singer » : Vincent Moscato derrière le Cochon ? Tous les indices !

« Mask Singer » : Vincent Moscato est-il sous le costume du Cochon ? Avant le quatrième prime de « Mask Singer », faisons le point sur les indices concernant le Cochon.







Du côté des enquêteurs, on est convaincus d’avoir reconnu Vincent Moscato ! Jarry, Kev Adams, Alessandra Sublet et Angun n’ont aucun doute concernant son identité.







« Mask Singer » : tous les indices sur le Cochon

L’ancien international de rugby est-il bien derrière le Cochon ? Tout laisse à penser que oui ! A commencer par les crampons et le short présents en indices sur sa prestation lors du dernier prime.

Tout mène à un sportif et les enquêteurs sont persuadés d’avoir reconnu la voix de Vincent Moscato. Vous aussi ?



Regardons du côté de l’ensemble des indices. Le Cochon a déjà déclaré lors des précédentes émissions :

– « J’ai perdu ma première finale »

– « Alors là, je suis chaud bouillant »

– « Parce que vous savez quoi, ce n’est pas ma première fois »

– « Moi avec une tête de lard, c’est pas aberrant. Mais cette tête m’a quand même servi car je n’étais pas destiné à voir ma tête de cochon dans les librairies. Je suis modeste, je sais que je ne suis pas fait seul. Pour mes nombreux livres, j’ai parfois écrit à plusieurs pattes. Je suis un passionné ! »

– « Le cochon en a sous le pied ! Je suis né dans le sport et l’année de ma naissance était une grande année pour le sport. Aujourd’hui encore j’aime travailler avec des champions, des médailles, des palmes, j’en suis entouré. C’est avec eux que je suis devenu à bout de marathon. Je ne veux pas me mêler mais en équipe, on est plus fort, on se cramponne, je suis un cochon de terrain. Mes quelques médailles ne m’ont jamais fait perdre la tête. J’ai perdu ma première finale, mais ça ne m’a pas arrêté. Je sais qu’avoir une bonne équipe c’est la clé du succès ! C’est peut-être ça qui m’a mené à devenir capitaine de l’équipe de France ! »

Du côté des objets indices, on a pu voir : une médaille, un bâton de relais, le mot « chaud bouillant », une voiture avec des casseroles, des crampons, un short

La dernière prestation du Cochon sur « Quelque chose de Tennessee » de Johnny Hallyday

Et de votre côté ? Avez-vous une idée ? Pensez-vous que Denitsa Ikonomova se cache vraiment derrière le masque et/ou costume du Papillon ? Réponse, peut-être, ce vendredi 22 avril 2022 dès 21h10 sur TF1, en replay sur MYTF1 et bien sûr les réseaux sociaux via le hashtag #MaskSinger

