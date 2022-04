5 ( 6 )

« Mask Singer » du 22 avril 2022 : qui se cachent derrière les masques du cochon, du cerf, de la banane, de l’arbre, du crocodile et du papillon ? Et oui il ne reste désormais plus que 6 personnalités à démasquer, enfin presque… Il reste aussi une 2ème star internationale que l’on découvrira dans une prochaine émission t un enquêteur mystère qui mènera l’enquête ce soir auprès d’Anggun, Alessandra Sublet, Jarry et Kev Adams.







Publicité











Publicité





« Mask Singer » du 22 avril 2022 : un enquêteur mystère ce soir

Ce soir nos 4 enquêteurs ne seront pas seuls. À leurs côtés, un enquêteur mystérieuse qui, derrière un masque de gorille, devra d’abord être identifié ! Ensuite, il le prêtera main forte. Mais qui est cet enquêteur mystère ? Et Jarry semble sûr de lui. Entre l’indice 💄 et la démarche, il sait qui est le 5ème enquêteur caché sous ce masque 🎭 Et rien qu’à l’imaginer chanter, ça le fait beaucoup rire.

#MaskSinger

Jarry en est sûr: Entre l’indice 💄 et la démarche, il sait qui est le 5ème enquêteur caché sous ce masque 🎭

Et rien qu’à l’imaginer chanter, ça le fait beaucoup rire😂

RDV vendredi avec @Anggun_Cipta @alsublet @JarryAtypique @kevadamsss & @CamilleCombal sur @TF1 ✨ pic.twitter.com/DQtDCsB3GH — Mask Singer TF1 (@MaskSinger_TF1) April 20, 2022



Publicité





« Mask Singer » du 22 avril 2022 : qui se cachent derrière les masques du cochon, du cerf, de la banane, de l’arbre, du crocodile et du papillon ?

Et sinon l’aventure continue ce soir. Nos enquêteurs vont devoir trouver qui sont les personnalités qui se cachent derrière les masques du cochon, du cerf, de la banane, de l’arbre, du crocodile et du papillon.

Pour l’arbre, tous sont persuadés qu’il s’agit de Gilbert Montagné.

Pour le cochon, ils hésitent beaucoup entre Vincent Moscato, Stéphane Diagana et même Booder.

Pour le cerf, ils ont proposé Soprano, Anthony Kavanagh, Black M, Grégoire, Tony Parker.

Pour la banane, ils pensent à Fauve Hautot, Estelle Mossely, Sandrine Quétier

Pour le crocodile, ça part dans tous les sens. Ont été cités Mika, Cyril Lignac, Camille Lacourt, Nicolas Canteloup, Christophe Beaugrand, Laurent Maistret, Stéphane Bern.

Pour le papillon aussi c’est le flou le plus total avec de nombreuses suppositions. Parmi elles, Denitsa Ikonomova, Clara Morgane, Virginie Hocq, Valérie Bègue, Virginie Ledoyen, Hélène de Fougerolles, Laëtitia Milot, Nathalie Péchalat.

Ont déjà été démasqués

Si vous avez loupé les précédents numéros, ont déjà été démasqués :

– la 1ère star internationale : Teri Hatcher

– le cosmonaute : Pierre Palmade

– le caméléon : Sylvie Tellier

– le poisson corail : Maud Fontenoy

– la tigresse : Marc-Antoine Le Bret

– le Bernard L’Hermite : Alain Bernard

Alors qui se cachent derrière tous ces masques ? Retrouvez aussi « Mask Singer » en replay sur MYTF1

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note