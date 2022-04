Sommaire et reportages « Sept à huit » du dimanche 24 avril 2022

5 ( 1 )

Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 24 avril 2022 – Ce dimanche et comme toujours, Harry Roselmack vous donne rendez-vous comme chaque dimanche soir sur TF1 dès 17h15 pour suivre le magazine d’information « 7 à 8. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de l’émission de cette semaine, qui est raccourcie pour céder la place à une édition spéciale pour le deuxième tour de l’élection présidentielle.







Publicité











Publicité





« Sept à huit » du dimanche 24 avril 2022 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 »

🔵 Ils se sont jetés du 7ème étage les uns après les autres. Enquête sur la stupéfiante dérive d’une famille qui vivait quasiment recluse.

🔵 La vie des forains de la Foire du Trône. Confiseurs ou rois des grands huits, ces dynastie se transmettent leurs manèges et leur goût de la fête de générations en générations.



Publicité





D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 22 avril 2022.

Pour les découvrir rendez-vous demain soir à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note