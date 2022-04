Demain nous appartient spoilers : un incendie au Mas, un drame pour Anna et Karim, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 25 au 29 avril)

5 ( 1 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 25 au 29 avril 2022 – C’est samedi et le week-end ne fait que commencer. Comme toujours, il est l’heure pour les accros à la série quotidienne « Demain nous appartient » d’en savoir plus sur ce qui les attend. En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Publicité





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la mort d’Anthony et la terrible vengeance de sa soeur !







Publicité





En effet, le RAID va intervenir chez les Moreno et tuer Anthony. Ophélie apprend la mort de son frère à la radio et devient incontrôlable… Elle décide de se venger !

Ophélie débarque au mas et menace Alex et Chloé. Elle met le feu au mas ! Et c’est Anna qui en ressort gravement blessée, elle est transportée d’urgence à l’hôpital. Renaud la prend en charge mais doit annoncer une terrible nouvelle à Anna et Karim…



Publicité





Et le séjour de Bénédicte et Etienne chez Brigitte se prolonge…

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 25 au 29 avril 2022

Lundi 25 avril (épisode 1171) : François fait part de son mauvais pressentiment à la police. Ophélie apprend une nouvelle qui la rend folle de douleur. Les méthodes éducatives d’Etienne ne sont pas au goût de tous les élèves. Tristan tente de renverser le règne de Vanessa.

Mardi 26 avril (épisode 1172) : Charlie est prise dans un tourbillon d’émotions. C’est une course contre la montre pour Nordine et Karim. Cédric a du mal à avaler la pilule. Sébastien joue les fins stratèges.

Mercredi 27 avril (épisode 1173) : Renaud sait qu’il n’a pas le droit à l’erreur. Ophélie passe à la suite du plan. Coup de foudre chez les Daunier-Jacob. L’intimité d’Angie est visiblement l’affaire de tous.

Jeudi 28 avril (épisode 1174) : Le complice d’Ophélie refait surface. Karim et Anna font face à une terrible épreuve. Sébastien est l’arroseur arrosé. Dorian promet de tenir sa langue.

Vendredi 29 avril (épisode 1175) : Anna tente de se reconstruire. En plein dilemme, Nordine décide de suivre son intuition. Bart se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Chez Brigitte, Bénédicte et Etienne font une drôle de découverte.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 25 au 29 avril 2022

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note