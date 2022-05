« 9-1-1 » du 24 mai 2022 : ce soir sur M6 suite de la saison 5 inédite

5 ( 6 )

« 9-1-1 » du 24 mai 2022. Ce soir soir sur M6, et malgré un retour décevant la semaine dernière, les équipes du 9-1-1 reprennent du service. Suite de la 5ème saison inédite dès 21h10.







« 9-1-1 » du 24 mai 2022 : les deux épisodes de ce soir

Saison 5 – épisode 3 : L’enlèvement

Alors que la panne d’électricité continue de faire des ravages à Los Angeles, Athena se lance dans une course contre la montre pour retrouver son fils Harry, qui a été enlevé par Jeffrey Hudson. Eddie doit faire un choix difficile concernant Ana et Maddie prend une décision qui changera sa vie…

Saison 5 – épisode 4 : Ceux qui reviennent et ceux qui partent

Le 118 intervient après qu’un camion a percuté la foule lors d’une parade lycéenne, causant de nombreuses victimes. Claudette Collins, une légende parmi les opérateurs, revient dans l’équipe du centre d’appel et intimide May. Athena et Michael tentent d’aider Harry à se remettre de son enlèvement tandis que Chimney, très inquiet de la disparition de Maddie, part à sa recherche.

Des épisodes en rediffusion (saison 3 et 4) prendront ensuite le relais dès 22h50.



Les équipes du « 9-1-1 » interviennent pour de nouvelles urgences ce soir à partir de 21h10 sur M6 et toujours en replay sur 6PLAY

