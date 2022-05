Audiences TV prime 17 mai 2022 : « Koh Lanta » leader en hausse, « La doc et le véto » en chute !

4.8 ( 5 )

Audiences TV prime 17 mai 2022 : « Koh Lanta » leader en hausse devant « La doc et le véto ». Hier soir victoire pour TF1 et son jeu d’aventures « Koh Lanta » qui voit ses performances orientées à la hausse. 3.78 millions de fidèles pour la première partie, soit 18.1% du public présent devant son poste de télévision.







Comme toujours carton sur les principales cibles commerciales avec 31.8% auprès des des femmes responsables des achats de moins de cinquante ans, 45% sur les 4-14 ans ou bien encore 37.5% sur les 15_34 ans.

#audiences #KohLanta leader toutes cibles sur la soirée

📌 3,8 Tvsp Avec en moyenne sur la soirée :

🥇 33% PdA FRDA

🥇 37,5% PdA 15/34

🥇 36% PdA 15/24 ↗️

🥇 45% PdA 4/14 ↗️

🥇 32% PdA 25/49 ↗️ 👏 à @DenisBrogniart & aux aventuriers RDV le 24/05 pour découvrir la suite ! pic.twitter.com/VnQWyV4KrT — ALPfr (@Alpfr) May 18, 2022



Audiences TV prime 17 mai 2022 : autres chaînes

On s’attendait à un carton d’audience et à une première place pour l’épisode inédit de la série « La doc et le véto ». Mais cette fois c’est NON. 3.65 millions de téléspectateurs et 17.7% de part de marché. C’est en très nette baisse par rapport à la diffusion de l’épisode pilote diffusé il y a un peu plus d’un an.

Déception pour M6 qui lançait la saison 5 de « 9-1-1 ». Mais ce passage à la case du mardi ne lui a pas porté chancé. A peine 1.86 million de fans et 9.2% de part d’audience.

Pour France 2 c’est un peu la soupe à la grimace avec la première diffusion en clair du film « Sorry We Missed You » de Ken Loach. Seulement 1.42 million de personnes ont répondu à l’appel (pda 7%).

Aucune autre chaîne au dessus du million hier soir mais saluons les 903.000 curieux qui ont choisi le magazine de France 5 « Jardin à tout prix » vu par 903.000 Français (pda 4.4%).

