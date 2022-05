Audiences TV prime 5 mai 2022 : « Une mère parfaite » petit leader (TF1) devant OM-Feyenoord (M6)

4.9 ( 8 )

Audiences TV prime 5 mai 2022. Hier soir petite victoire de TF1 avec le final de sa mini-série « Une mère parfaite ». À peine 3.32 millions de téléspectateurs pour 16.6% de part d’audience moyenne sur l’ensemble du public.







Publicité











Publicité





Audiences TV prime 5 mai 2022 : autres chaînes

Très belle performance pour M6 qui suit de près avec OM-Feyenoord. La demi-finale retour de l’UEFA Europa Conference League qui opposait l’Olympique de Marseille au Feyenoord Rotterdam a fait vibrer ou pas 3.16 millions de footeux (14.7% de pda). Sans surprise large domination sur le public masculin…

Succès pour le match OM-Feyenoord🎉 🏆@m6 LARGE LEADER auprès des -50 ans, des hommes et des 15-34 🏆Programme le plus regardé de la journée par les -50ans ⚽️15% 4+

⚽️24% -50 ans

⚽️22% auprès des hommes

⚽️28% 15-34 ans

⚽️3.2M de télesp.(pic 3.8M) pic.twitter.com/TJqOrFioZZ — M6Pro (@M6pro) May 6, 2022



Publicité





France 3 complète le podium avec la rediffusion du film « Bon rétablissement ! », avec Gérard Lanvin, Fred Testot et Jean-Pierre Darroussin. Et il a de nouveau amusé 2.26 millions de Français soit 10.6% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de jeudi devant leur petit écran.

France 2 est en petite forme avec son magazine « Envoyé spécial ». Les sujets et reportages du jour n’ont réuni que 1.84 million de téléspectateurs soit 9.1% de l’ensemble des individus âgés de 4 ans et plus.

Et c’est France 5 qui complète le top 5 avec son documentaire « Le dernier jour des dinosaures »… Il a suscité l’intérêt de 1.05 million de téléspectateurs (4.9% de pda)

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note