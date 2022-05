5 ( 5 )

« Une mère parfaite » du 5 mai 2022 : ce soir sur TF1, les deux derniers épisodes ! Suite et fin de votre mini-série « Une mère parfaite » portée par Julie Gayet et Tomer Sisley. Au total 4 épisodes de 50 minutes chacun réalisés par Fred Garson adaptés du roman « The Perfect Mother » de Nina Darnton. Et ce soir, ce sont déjà les deux derniers.







Publicité











Publicité





« Une mère parfaite » : rappel de l’histoire

Berlin. La vie bien orchestrée d’Hélène Berg bascule suite à un appel téléphonique. Sa fille Anya, étudiante à Paris, est accusée de meurtre. Convaincue de son innocence, Hélène prend le premier avion pour Paris. A son mari, éminent chirurgien, et son fils en plein bac, elle promet que très vite, elle ramènera Anya à la maison, tout cela ne peut être qu’un tragique malentendu…

Face à une situation bien plus complexe que prévue, Hélène finit par mener sa propre enquête, avec l’aide de Vincent, un avocat français – qui est aussi son amour de jeunesse qu’elle n’avait pas revu depuis vingt ans. Progressivement, leurs investigations mettent à jour des éléments compromettants à l’encontre d’Anya dont les témoignages varient au gré des interrogatoires. Au fil des découvertes, le doute s’insinue : et si sa fille n’était pas innocente ?

Casting

Avec : Julie Gayet (Hélène Berg), Tomer Sisley (Vincent Duc), Eden Ducourant (Anya Berg), Andreas Pietschmann (Matthias Berg), Cyril Gueï (Capitaine Julien Mani), Frédérique Tirmont (Élisabeth), Sylvain Dieuaide (Franck), Maxim Driesen (Lukas Berg), Emilia Noth (Mia), Halima Ilter (Maryam), Vinciane Millereau (Claire Carnau), Charles Crehange (Damien Carnau), Elèonore Costes (Audrey Carnau), Inès Spiridonov (Julie Gauthier), Julien Lopez (Kamal Mawasen), Maïmouna Toure (Soumia), Clothilde Daniault (Céline), Thomas Rolline (Lieutenant 2), Saliha Bala (Mère de Farida)…



Publicité





« Une mère parfaite » du 5 mai 2022 : les deux épisodes de ce soir

Épisode 3 : Vincent se remet doucement de sa violente chute et ne peut plus faire semblant : il est de plus en plus attiré par Hélène… Elle éprouve aussi des sentiments pour le séduisant avocat, malgré la situation dramatique. Mais la priorité, c’est Anya. Les témoignages confirment la présence d’un troisième homme sur les lieux du crime et la jeune fille est libérée sous contrôle judiciaire. Mais Hélène découvre qu’Anya leur a encore menti…

Épisode 4 : Anya avoue enfin son lien avec Kamal et donne une nouvelle version des faits, tout en refusant de dire où se trouve le jeune homme, qui risque gros. Hélène et Vincent s’emploient à la faire changer d’avis. Mais ce qu’ils vont découvrir va bien au-delà de leur imagination… Matthias, sentant sa famille imploser, se rend enfin à Paris…

Le final d'Une mère parfaite, jeudi à 21h10 @TF1 Pour voir ou revoir les épisodes précédents, rdv @MYTF1 pic.twitter.com/HoxQWPFGcj — TF1 Pro (@TF1Pro) May 2, 2022

Le final de « Une mère parfaite » c’est ce soir sur TF1 et en replay MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note