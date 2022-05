Ici tout commence du 6 mai : Claire dans un état critique et opérée d’urgence (résumé + vidéo épisode 394)

4.9 ( 10 )

Ici tout commence du 6 mai, résumé et vidéo de l’épisode 394 – Claire est dans un état critique à l’hôpital ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, elle a du être opérée d’urgence durant la nuit et le médecin explique à Louis qu’il ne peut pas de prononcer… Elle est entre la vie et la mort !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 394



Les nouvelles ne sont pas très bonnes. Claire a été gravement blessée lors de l’accident du bal de promo et son état s’est dégradé… Mais Teyssier ne veut pas se laisser dépasser par les événements et compte bien garder le Double A ouvert.

A l’institut, Louis est prêt à tout pour obtenir justice. De son côté, Teyssier prend une décision déconcertante. A l’hôpital, Anaïs apprend une bouleversante nouvelle.

Ici tout commence – extrait vidéo du 6 mai

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

