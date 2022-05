4.5 ( 8 )

« Candice Renoir » du 20 mai 2022 : ce soir sur France 2, début de la saison 10 ! Enfin ! Ce soir « Candice Renoir » est de retour sur France 2. Découvrez en effet dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur France.TV les deux premiers et épisodes de la 10ème saison intitulés « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé » et « Le mal porte le repentir en croupe ».







Publicité











Publicité





« Candice Renoir » du 20 mai 2022

Épisode « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé »

C’était en fait Candice la destinataire mystérieuse d’un des coups de feu de la fin de saison précédente. En blouse médicale rose, elle s’observe avec perplexité, dans un bloc opératoire, mal coiffée, mal fichue et opérée en urgence. Elle encourage les intervenants, mais… ils ne l’entendent pas. Une « sortie de corps » curieusement propice à une résolution d’enquête et une urgence de vivre propice à tout !

Episode « Le mal porte le repentir en croupe »



Publicité





Candice, sortie de l’hôpital, est en convalescence. Elle surjoue les malades pour se faire servir comme une princesse par ses enfants qui sont aux petits soins. Son prince charmant et son métier lui manquent mais Candice et Antoine ont plus d’un tour dans leurs besaces respectives pour contourner la loi qu’ils incarnent.

Tandis qu’Antoine assiste à la reconstitution du meurtre d’un assistant familial, découvert huit mois plus tôt dans son potager, le crâne fracassé et le visage en bouillie, Candice suit l’affaire en douce et par Ipad interposé avec une certaine maladresse, mais elle comprend vite que le coupable n’est pas forcément celui qui a avoué. L’occasion pour elle de s’infiltrer de façon cocasse dans l’hôtel de police dont elle est interdite de séjour, tant qu’elle est en arrêt maladie.

Le saviez-vous ?

Cette 10ème saison n’est finalement pas la dernière ! Une 11ème saison a été commandée par France 2 qui avait pourtant annoncé le contraire. Cette nouvelle saison sera tournée à Marseille ! 6 épisodes de 52 minutes ont d’ores et déjà été commandés annonce Le Parisien.

« Candice Renoir » revient ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note