5 ( 5 )

« Stéréo Club » du 20 mai 2022 : concept et invités de la nouvelle émission de Camille Combal, ce soir sur TF1. C’est le jour J pour la nouvelle émission de Camille Combal. Rendez-vous pour la grande première dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







Publicité











Publicité





« Stéréo Club » : le concept

La très ambitieuse adaptation française du show musical de Jimmy Fallon et NBC, « Stéréo Club » arrive en prime-time sur TF1 avec Camille Combal aux commandes. « That’s My Jam » reprend les meilleures séquences de l’émission culte « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon » diffusée sur NBC, telles que « Wheel of Musical Impressions », « Musical Genre Challenge » et « Slay It Don’t Spray It ».

Des personnalités – chanteurs, comédiens, humoristes – s’affrontent en équipe sur leur niveau de chant, leur culture musicale… !

« Stéréo Club » du 20 mai 2022 : les premiers invités

Et voici la liste des invités de cette grande première. Seront ainsi présents sur le plateau de l’émission ce soir : Elie Semoun, Amir, Ahmed Sylla, Eva Queen, Julie Zenatti, Joyce Jonathan, Michael Gregorio, Christophe Licata, Caroline Anglade, Bruno Sanches, Monsieur Poulpe et Elisa Tovati



Publicité





Une bien belle brochette vous en conviendrez ! Une bien belle soirée en perspective !

Vidéo

Mieux qu’une bande-annonce, nous vous proposons de terminer avec un petit extrait vidéo qui devrait vous permettre de mieux cerner le programme.

Alors convaincu ou pas ? « STEREO CLUB » votre nouveau grand Battle Musical est à découvrir ce soir dès 21h10 sur TF1 et/ou en streaming vidéo puis en replay sur la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note