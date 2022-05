« Cauchemar en cuisine » du 20 mai 2022 : Philippe Etchebest choqué par la saleté d’un restaurant , ce soir sur M6

4.9 ( 8 )

« Cauchemar en cuisine » du 20 mai 2022. Nouvelle soirée « cauchemardesque » ce soir pour des restaurants en difficulté, enfin au début en tout cas. Plusieurs numéros de « Cauchemar en cuisine » vous seront proposés dès 21h10 sur la chaîne, dont un inédit. Accès ensuite en replay et/ou en streaming sur 6Play. Et ce soir direction Châtel-Guyon, Carnoux-en-Provence puis Martignas-sur-Jalle.







« Cauchemar en cuisine » du 20 mai 2022

Épisode inédit à Châtel-Guyon….

Philippe Etchebest va intervenir dans un restaurant en grande difficulté à Châtel-Guyon, au cœur de l’Auvergne.

Damien, le chef de cet établissement, a repris cette institution locale il y a seulement 7 mois avec sa femme Élodie. Un véritable rêve pour ce passionné de cuisine qui souhaitait offrir une meilleure vie à femme et leur fille de 2 ans. Après un bon démarrage, le chiffre d’affaires a commencé à baisser et depuis, c’est la dégringolade. La situation est d’autant plus catastrophique que le couple vient d’être mis en redressement judiciaire.

Lors de sa visite, Philippe Etchebest va pouvoir constater par lui-même l’ampleur des dégâts. Manque de professionnalisme, cuisine mal tenue : Damien et Élodie croulent sous les problèmes. Face à un tel un tel constat, une seule question s’impose au chef : qu’est-ce qui a pu leur arriver pour qu’ils tombent aussi bas ?



Si le chef veut pouvoir leur venir en aide, il faut absolument qu’il découvre les raisons de ce naufrage. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que la tâche va s’avérer plus difficile que prévue…

"Quand je vois ça, j'ai envie de dégueuler."

Le @Chef_Etchebest est choqué par la saleté de ce restaurant 😲#CauchemarEnCuisine, Châtel-Guyon, vendredi à 21.10 pic.twitter.com/rL83kfe4W1 — M6 (@M6) May 17, 2022

Juste après

Deux numéros en rediffusion dès 22h55.

– Dans le premier numéro, c’est à Carnoux-en-Provence que Sandrine a fait appel à Philippe Etchebest pour venir en aide au restaurant de son patron, Alexandre.

– Dans le second numéro, Philippe Etchebest se rend à Martignas-sur-Jalle, en Gironde

