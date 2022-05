5 ( 5 )

« Candice Renoir » du 27 mai 2022 : ce soir sur France 2, suite de la saison 10 ! Après son beau retour de la semaine dernière, « Candice Renoir » vous donne rendez-vous ce soir sur France 2. Découvrez en effet dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur France.TV deux épisodes inédits de la 10ème saison/







« Candice Renoir » du 27 mai 2022

Vendredi 27 mai à 21.05

Episode 3 : On n’est jamais mieux trahi que par les siens

Auteur : Marie-Alice Gadéa, Fabienne Facco et Lionel Moreau

Le corps de Mélanie Meyrieux, la quarantaine, est découvert gisant en contrebas d’une carrière, et ce n’est clairement pas un accident. Un rapport avec l’entreprise de déménagement et de stockage qu’elle gérait avec son mari et son beau-frère, et qui cache peut-être des activités illicites ? Ou une dérive dans le milieu scolaire ? L’enquête va révéler une Mélanie, prototypique du parent intrusif, omniprésent et insupportable.

La sagacité de notre héroïne est mise à rude épreuve, mais un cours de conduite peut s’avérer dans le regard de Candice plus efficace qu’un ADN.



Episode 4 : Tout ce qui brille n’est pas d’or

Auteurs : Fabienne Facco et Pascal Perbet

Zoé Sénéchal, 15 ans, vient encore de fuguer et cette fois cela fait plus d’une semaine qu’elle est partie… Prostitution adolescente, vrais et faux proxénètes, sirènes de la téléréalité, que de dangers pour ceux que tout ce qui brille impressionne, et donc que d’urgence pour Candice ! Elle qui doit aussi négocier un énorme malentendu avec Antoine, et une cérémonie de remise de médaille alors qu’elle fuit les honneurs plus que tout. Un réjouissant moment « catastrophe » en perspective.

Piqûre de rappel

Cette 10ème saison n’est finalement pas la dernière ! Une 11ème saison a été commandée par France 2 qui avait pourtant annoncé le contraire. Cette nouvelle saison sera tournée à Marseille ! 6 épisodes de 52 minutes ont d’ores et déjà été commandés annonce Le Parisien.

