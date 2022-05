Demain nous appartient : le touchant message d’Hector Langevin (Bart) à Alexandra Naoum (Louise)

5 ( 3 )

C’est à un très triste et émouvant moment que les téléspectateurs de la série quotidienne « Demain nous appartient » ont pu assister dans l’épisode de ce lundi. En effet, Louise est morte à l’hôpital sous les yeux de Bart.







Les jeunes mariés n’ont pas eu de noces heureuses, Louise ayant été empoisonnée pendant leur mariage.

Dans un message posté sur son compte du réseau social Instagram, Hector Langevin, qui incarne le personnage de Bart depuis le lancement de la série, a rendu un bel hommage à sa partenaire, Alexandra Naoum (Louise).







« Alexandra, Louise, Tu as été une rencontre, une conseillère, une confidente, une partenaire, et un morceau de ma vie extraordinaire. Chaque moment de tournage, tous les deux, est maintenant gravé au fond de mon cœur et je sais (tu sais de quoi je parle.) que ce n’est pas terminé… Malgré la certitude que nos chemins vont se recroiser, Bart, lui, a eu vraiment mal au cœur. » a écrit l’acteur de « Demain nous appartient » ce lundi soir.



« J’ai suivi scrupuleusement chaque conseil que tu m’as donné, bu chacun des textes qu’on a joué tous les deux, ri a aucune de tes blagues et souri à chaque fois que je te voyais. Tu seras toujours mon premier mariage de fiction et surtout cette femme extraordinairement talentueuse à mes yeux. Le respect et l’admiration que je te porte n’ont d’égal que ta beauté et ta gentillesse. Tu manques terriblement à Bart. Je t’embrasse tendrement. À demain (parce que demain nous appartient) »

