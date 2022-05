Demain nous appartient spoiler : c’est Vanessa qui a tué Louise et les autres ! Georges la dénonce ! (VIDEO)

3.7 ( 3 )

Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance vidéo – C’est la fin d’une longue et difficile enquête qui se profile dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, grâce à Georges, la police va enfin mettre la main sur le tueur en série !







Et surprise ! Le meurtrier de Louise et des autres victimes, ce n’est pas Tristan mais… Vanessa !







Pendant son enquête en solo, Georges a découvert des preuves compromettantes qui accusent Vanessa. Maintenant qu’il est convaincu de sa culpabilité, il décide d’en parler à ses collègues et dénonce Vanessa ! Martin et Karim sont sous le choc et reprochent à Georges d’avoir tardé à leur parler de ses soupçons…

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Georges soupçonne Vanessa et fouille ses affaires ! (VIDEO)



