« The Voice » du 21 mai 2022 : ce soir c’est la finale ! Découvrez les finalistes en images (vidéos)

« The Voice » du 21 mai 2022 : ce soir c’est la finale. ! Découvrez les finalistes en images ! Rendez-vous dès 21h10 pour cette ultime soirée de la saison au terme de laquelle nous connaîtrons le nom du gagnant !







« The Voice » du 21 mai 2022 : ce soir c’est la finale

Pour cette saison 2022, une fois encore, de nombreux talents se sont produits sur le célèbre plateau. Etape après étape, ils ont su séduire maintes fois, provoquer de grandes émotions, envoûter souvent et surprendre à volonté les 5 coachs Amel Bent, Vianney, Florent Pagny, Marc Lavoine et la coach surprise Nolwenn Leroy mais aussi le public.

Après une incroyable demi-finale, place à la Grande Finale en direct, présentée par Nikos Aliagas, pour un show complétement inédit dans l’histoire du programme ! Vous n’êtes pas au bout de vos surprises…

En effet, les téléspectateurs ont désigné les talents finalistes et ils seront les seuls à désigner le grand gagnant de la saison 2022 de « THE VOICE ».



Au programme de cette grande soirée : les talents devront donner le meilleur d’eux-mêmes en interprétant deux titres, une chanson en solo et une seconde en duo avec des invités prestigieux venus les encourager.

Pour cette ultime soirée, préparez-vous à vivre de beaux moments de musique et d’émotion, à découvrir des duos impressionnants et surtout à assister aux meilleures performances vocales !

Les finaliste en vidéo

Vike (Team Amel Bent)

#TheVoice

Vous l’avez qualifié pour la Finale de The Voice 🎙

Vike (Team @amel_bent) sera-t-il sacré #TheVoice demain ? 🏆 Vous seuls pourrez le décider ✨ RDV demain pour la Finale de The Voice présentée par @nikosaliagas sur @TF1 et @MYTF1 ✌️ pic.twitter.com/xqXyZ5VLpL — The Voice : La Plus Belle Voix (@TheVoice_TF1) May 20, 2022

Nour (Team Florent Pagny)

#TheVoice

Vous l’avez qualifiée pour la Finale de The Voice 🎙

Nour (Team @florentpagny ) sera-t-elle sacrée #TheVoice samedi ? 🏆 Vous seuls pourrez le décider ✨ RDV samedi pour la Finale de The Voice présentée par @nikosaliagas sur @TF1 et @MYTF1 ✌️ pic.twitter.com/b5VCuL777X — The Voice : La Plus Belle Voix (@TheVoice_TF1) May 19, 2022

Mister Mat (Tema Vianney)

#TheVoice

Vous l’avez qualifié pour la Finale de The Voice 🎙

Mister Mat (Team @VianneyMusique ) sera-t-il sacré #TheVoice samedi prochain ? 🏆 Vous seuls pourrez le décider ✨ RDV samedi pour la Finale de The Voice présentée par @nikosaliagas sur @TF1 et @MYTF1 ✌️ pic.twitter.com/y0FW07JMiG — The Voice : La Plus Belle Voix (@TheVoice_TF1) May 18, 2022

Loris (Team Nolween Leroy)

#TheVoice

Il a été sauvé par notre Coach Surprise lors de la ½ Finale 🎙 Loris (Team @Nolwennleroyoff ) sera-t-elle sacré #TheVoice samedi prochain ? 🏆 Vous seuls pourrez le décider ✨ RDV samedi pour la Finale de The Voice présentée par @nikosaliagas sur @TF1 et @MYTF1 ✌️ pic.twitter.com/FG49C75pdE — The Voice : La Plus Belle Voix (@TheVoice_TF1) May 17, 2022

Caroline Costa (Team Marc Lavoine)

#TheVoice

Vous l’avez qualifiée pour la Finale de The Voice 🎙

Caroline Costa (Team @LavoineOfficiel ) sera-t-elle sacrée #TheVoice samedi prochain ? 🏆 Vous seuls pourrez le décider ✨ RDV samedi pour la Finale de The Voice présentée par @nikosaliagas sur @TF1 et @MYTF1 ✌️ pic.twitter.com/ICdZamLJyr — The Voice : La Plus Belle Voix (@TheVoice_TF1) May 16, 2022

Alors, quel talent va réussir à convaincre le public ? Qui va succéder à Marghe ? Qui sera sacré « THE VOICE 2022 » ? C’est au public seul d’en décider ! Et c’est ce soir en direct sur TF1 ou en replay sur MYTF1 avec des invités prestigieux : Angèle, Bigflo et Oli, Slimane, Christophe Willem, Mentissa, Mika et Marghe !

