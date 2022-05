Demain nous appartient spoiler : le mariage de Bart et Louise annulé après les meurtres ? (VIDEO)

5 ( 1 )

Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance vidéo – Alors qu’un tueur en série sévit à Sète dans votre série de TF1 « Demain nous appartient » et qu’il va faire une nouvelle victime et même s’en prendre à Chloé, le mariage de Bart et Louise va-t-il être annulé ?







C’est la question que le couple va se poser alors que la situation est compliquée et qu’ils ne veulent pas se marier la peur au ventre…







A cause des meurtres de Violette Lenoir et Gaëlle Richet, Louise et Bart hésitent à reporter le mariage. Au vu des circonstances, ce n’est pas vraiment le bon moment pour organiser un tel événement.

Demain nous appartient le tueur aura-t-il raison du mariage de Louise et Bart ?

