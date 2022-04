Demain nous appartient spoilers : la mort d’Ophélie, Robin de retour, un tueur en série, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 2 au 6 mai)

0 ( 0 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 2 au 6 mai 2022 – C’est samedi et le week-end ne fait que commencer. Comme toujours, il est l’heure pour les accros à la série quotidienne « Demain nous appartient » d’en savoir plus sur ce qui les attend. En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la mort d’Ophélie et les agissements d’un nouveau tueur en série !







En effet, alors que Martin a du tirer sur Ophélie et qu’elle est morte, plusieurs meurtres vont être commis à Sète et la police commence une nouvelle enquête compliquée. Le tueur en série s’en prend à tous les professionnels du mariage !

Alex voit le retour de son frère, Robin, après une longue absence. Et le père de William est lui aussi de retour ! Comment va réagir Brigitte ?



Quant à Roxane, elle reçoit une bonne nouvelle !

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 2 au 6 mai 2022

Lundi 2 mai (épisode 1176) : La cavale d’Ophélie prend une tournure inattendue. Martin doit faire l’objet d’une enquête interne. La liste des invités devient un véritable casse-tête pour les futurs mariés. Un membre emblématique du clan Delcourt-Bertrand fait son grand retour à Sète.

Mardi 3 mai (épisode 1177) : Les analyses pratiquées sur le corps de Violette révèlent qu’elle a été assassinée. La police pense avoir trouvé le coupable. Victor joue les marchands d’art. Le secret de Pierre et Brigitte est révélé.

Mercredi 4 mai (épisode 1178) : La police découvre l’arme du crime. La mort de Violette fait remonter chez Sara des souvenirs douloureux. Roxane reçoit une proposition inattendue. L’arrivée d’un invité surprise bouscule les plans de Brigitte.

Jeudi 5 mai (épisode 1179) : La police fait face à un nouveau meurtre. Tristan garde certaines choses pour lui. Sébastien suit son intuition. Anna peut compter sur le soutien de Karim. Brigitte choisit d’écouter son cœur.

Vendredi 6 mai (épisode 1180) : Sébastien doit faire face à de vieux démons. Le tueur s’apprête à faire une nouvelle victime. Samuel va faire sa demande à Victoire. Bien que les plans de Victor se compliquent, une occasion en or s’offre à lui.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 2 au 6 mai 2022

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

