Ici tout commence spoiler : découvrez le responsable de l’accident du bal de promo (VIDEO)

Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance extrait vidéo prochains épisodes – Que s’est-il passé pour que le bal de promo vire au cauchemar à l’institut de votre série « Ici tout commence » ? C’est ce que l’enquête de la gendarmerie va déterminer dans les prochains jours.







Et alors que Rose et Guillaume interrogent le gendarme, il leur explique que c’est le propriétaire de la salle le responsable. Elle était dans un état vétuste et n’aurait jamais du être louée !

L’enquête sur l’accident du bal de promo avance. Les gendarmes ont une première piste et à priori, ce serait le bâti de la salle qui serait mis en cause. Boule à facettes ou non, le plafond se serait effondré ! Mais de nouvelles informations vont peut-être changer la donne.



Ici tout commence spoiler qui est le responsable de l’accident du bal de promo ?

